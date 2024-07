Brasile ai quarti con l’Uruguay senza Vinicius. Douglas Luiz entra nel finale

Nell'ultima giornata della fase preliminare della Coppa America, la Colombia pareggia 1-1 di rimonta con il Brasile e accede ai quarti di finale da regina del girone. Raphinha ha portato avanti la nazionale verdeoro al 12', poi nel recupero del primo tempo è arrivata la rete di Daniel Munoz per la tricolore. Nella nazionale verdeoro, Danilo ha giocato tutta la gara mentre Douglas Luiz è entrato solamente al minuto 86 al posto di Bruno Guimaraes. La Colombia affronterà al prossimo turno Panama, mentre il Brasile che ha chiuso il girone secondo se la vedrà con l'Uruguay: la nazionale allenata da Dorival Jr dovrà fare a meno di una delle sue stelle, ovvero del giocatore del Real Madrid Vinicius Junior, che era diffidato e che è stato ammonito durante la gara. Non superano la fase preliminare del torneo continentale il Costa Rica e il Paraguay, con Los ticos che nell'altra partita del girone giocata ieri sera (nella notte in Italia) negli Stati Uniti hanno battuto 2-1 la nazionale biancorossa chiudendo terzi: reti di Francisco Calvo al 3' e Josimar Alcocer al 7' per il Costa Rica, gol di Ramon Sosa al 55' per il Paraguay.