L’Argentina e lo stadio degli incubi

Arrivata negli Stati Uniti coi favori del pronostico, l'Argentina campione in carica della Copa America non ha ancora totalmente convinto. Come si è visto contro l'Ecuador, sul quale ha prevalso solo grazie all'estro e all'istinto di Emiliano Martinez come portiere para rigori, l'Albiceleste affronta il Canada in un'inaspettata semifinale che ha i connotati della trappola. Perché i nordamericani arrivano a fari spenti, senza aver mai davvero illuminato la scena, ma sono in fiducia dopo aver raggiunto il risultato più importante della loro storia, ossia quello di essere tra le prime quattro squadre del continente. Al MetLife Stadium di New Jersey, dove la Selección perse ai rigori la finale del 2016 contro il Cile, Lionel Messi vorrà spazzare via gli infami fantasmi del passato.

E lo stesso avrà intenzione di fare Angel Di Maria, anch'egli presente in quella disgraziata notte statunitense dopo la quale l'intera Argentina tremò per le dichiarazioni a caldo del capitano, che minacciò di non tornare più a vestire il biancoceleste argentino. I due rosarini, che giocheranno come esterni d'attacco dal primo minuto, non intendono concludere stanotte la loro avventura con la Selección, e nonostante lo stesso Messi arrivi acciaccato e non in formissima, saranno pronti a dar battaglia con le loro migliori armi, quei sinistri dotati di una precisione e una sensibilità unica. In mezzo a loro, Lionel Scaloni dovrebbe schierare dal primo minuto Julian Alvarez, che in caso di titolarità sarebbe preferito a Lautaro Martinez, miglior marcatore della competizione fino a questo momento. Una scelta tattica o forse anche scaramantica, visto che con l'attaccante del Manchester City in punta Scaloni ci ha vinto un Mondiale in Qatar. Il capitano dell'Inter, dunque, potrebbe subentrare a partita in corso, proprio come nella finale di Lusail del 18 dicembre 2022, quando partecipò al terzo gol.