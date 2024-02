Segrt, chi è il garzone geniale che fa impazzire il Tagikistan

Il nuovo eroe

A Dushanbe, la capitale dell’ex Repubblica socialista sovietica divenuta indipendente nel 1991, hanno già proclamato il loro nuovo eroe. È uno straniero, come lo fu Garibaldi quando compì imprese epiche anche in diversi Stati del Sud America. Si chiama Petar Segrt (pronuncia Scegrt), è nato in Croazia (a Djurdjevac, nord-est, vicino alla frontiera con l’Ungheria), ma a 6 anni s’è trasferito in Germania dove i genitori erano emigrati per motivi di lavoro ed è così in possesso anche del passaporto tedesco. Diciamo subito che è l’anti-Mancini per antonomasia. Personaggio a tutto tondo: simpaticissimo, cordialissimo, disponibilissimo, grande affabulatore e pure istrionico come sanno esserlo molti tecnici giramondo dell’ex Jugoslavia. Nell’ultima conferenza stampa è andato a stringere la mano non solo ai giornalisti presenti, ma addirittura a tutti i cameramen delle varie televisioni...