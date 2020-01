Juve, i convocati di Coppa Italia. Ok Alex Sandro e Cuadrado

TORINO - Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati per la gara di Coppa Italia di stasera (20.45) con la Roma, valida per i quarti di finale. Presente in lista il nome di Cuadrado, che negli ultimi giorni era stato alle prese con l'influenza; c'è anche Alex Sandro, uscito nel primo tempo della gara con il Parma per problemi fisici. Questo l'elenco completo delle convocazioni: Szczesny, De Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Pjaca, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Coccolo, Buffon.

