Nessuna squalifica per Agnelli e Conte, ma la Figc apre inchiesta

TORINO - Nessuna sazione per il presidente della Juve Andrea Agnelli e per il tecnico dell'Inter Antonio Conte. Questa la decisione del giudice sportivo Alessandro Zampone, che ha deciso di non infliggere alcun provvedimento nei confronti dei protagonisti del litigio a distanza, con tanto di insulti, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra i due club. Vengono sanzionati invece con una giornata di squalifica il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic e per l'esterno bianconero Alex Sandro.