Diretta Juve-Sassuolo ore 21: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

TORINO - Dopo Inter e Milan , che hanno eliminato rispettivamente Roma e Lazio e si giocheranno l'accesso in finale di Coppa Italia in una doppia sfida, tocca oggi alla Juventus, impegnata alle ore 21 - nei quarti in gara secca - contro il Sassuolo all'Allianz Stadium di Torino . Chi passa il turno se la vedrà con la vincente del match tra Atalanta e Fiorentina (calcio d'inizio al Gewiss alle 18). I bianconeri arrivano all'incontro dopo il 4-1 inflitto alla Samp negli ottavi (con gol di Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata su rigore), gli emiliani hanno invece eliminato il Cagliari grazie alla rete di Harroui.

SEGUI JUVENTUS-SASSUOLO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Dove vedere in tv e streaming Juve-Sassuolo

Il match tra Juventus e Sassuolo, in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino, sarà trasmesso in diretta esclusiva e in chiaro da Mediaset su Canale 5, oltre che in streaming su Infinity. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Juve-Sassuolo, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Arthur; Cuadrado, Dybala, McKennie, Vlahovic. All. Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Tressoldi, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, M. Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Assistenti: Paganessi e Rocca.

IV uomo: Miele.

Var: Nasca.

Avar: Lo Cicero.