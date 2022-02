Juve-Sassuolo 2-1, il tabellino

TORINO - La Juventus supera il Sassuolo 2-1 nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia. Apre le marcature Dybala in una prima frazione di gioco che vede il pareggio neroverde di Traore. Nella ripresa un tiro di Vlahovic deviato da Tressoldi in rete riporta in vantaggio i bianconeri che appordano in semifinale.