Fiorentina-Juve, Miretti pronto: Allegri ci pensa

TORINO - Giornata di vigilia sulle spine per Fabio Miretti, che a questa sensazione - aiutato da uno spirito tendente al serafico - non è nuovo. Nelle precedenti occasioni, però, il suo nome ballava sul filo per rientrare o meno tra i convocati della prima squadra della Juventus, in cui ha fatto capolino già cinque volte in stagione. Stavolta, invece, “Ciko” - com'è soprannominato dagli amici - è in ballottaggio per una maglia da titolare. Arthur, Locatelli, Rabiot e lui: quattro opzioni per tre posti in mezzo al campo, verosimilmente, in vista dell'infuocata semifinale d'andata della Coppa Italia in programma domani sera a Firenze. È uno scenario figlio dell'ennesimo infortunio nella rosa bianconera - quello occorso a Zakaria nel corso della partita vinta a Empoli, quattro giorni dopo il crac di McKennie in Champions League - ma non soltanto.