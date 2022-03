Milan, Pioli: "Meritavamo di vincere. Ci giocheremo tutto al ritorno"

MILANO - Al termine della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter , il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli , ha commentato lo zero a zero, che lascia la qualificazone alla finalissima ancora in bilico . "Abbiamo giocato una buona partita e meritavamo di più. Lo zero a zero è un buon risultato, ma la squadra avrebbe meritato di vincere. Sono soddisfatto della prestazione: la qualificazione si deciderà nel ritorno, ma abbiamo dimostrato di stare bene e che possiamo giocarcela. Lavoriamo insieme da due anni e mezzo e vogliamo vincere qualcosa".

Milan-Inter, la finale si deciderà al ritorno

Pioli: "Non ho pensato al Napoli"

Pioli difende le scelte di formazione e assicura che la testa dei suoi calciatori non era al big match di campionato contro il Napoli, in programma domenica sera. "Ho scelto la squadra che stava meglio. Sappiamo quanto sarà importante lo scontro con il Napoli, una gara motivante e difficile, ma più sono difficili le gare, più sono stimolanti per noi. Oggi abbiamo scelto la formazione migliore per il tipo di gara che volevamo disputare. Bennacer ha fatto un partitone, abbiamo giocato da squadra per tutta la partita cercando di non lasciare occasioni all'Inter e ci siamo riusciti. Abbiamo giocato una gara di grande intensità". Pioli spiega poi la scelta di lasciare fuori Brahim Diaz, che nella sfida di campionato era stato decisvo. "Ho preferito una squadra più di gamba, di energia. Siamo stati pericolosi e abbiamo concesso poco. Diaz ha fatto bene in campionato, ma ogni partita è diversa. Chi ha giocato ha fatto bene. Mi dispace solo di non aver vinto la partita, ma ci giocheremo tutto nel ritorno. Siamo mancati nella finalizzazione. Nell'ultimo passaggio o nel tiro. Abbiamo creato tante occasioni. Kessie? E' stato protagonista di una buona prestazione, come tutti i suoi compagni".