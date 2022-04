Diretta Inter-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Quarto derby stagionale tra Inter e Milan che alle ore 21 si giocano il pass per la finale di Coppa Italia. Allo stadio Giuseppe Meazza si riparte dallo 0-0 dell'andata, un risultato che accontenta di più la squadra di Pioli dato che in questa competizione il gol in trasferta vale ancora doppio. I rossoneri, dunque, avranno due risultati su tre, vittoria e pareggio con gol, i nerazzurri, invece, dovranno vincere a tutti i costi per agguantare l'obiettivo. Simone Inzaghi, dopo due pari e una sconfitta, cerca il primo successo in una stracittadina mentre Pioli, consapevole che per la lotta scudetto il destino è tornato di nuovo nelle mani dei cugini, vuole mettere un granello di sabbia in un ingranaggio che è tornato a girare alla grande dopo un febbraio e marzo complicato a livello di gioco e di risultati. Le due squadre sono reduci dai successi su Spezia - terza vittoria consecutiva per i nerazzurri, che hanno collezionato 6 clean sheet nelle ultime 9 - e Genoa - per i rossoneri ritorno alla vittoria dopo i pareggi per 0-0 contro Bologna e Torino -. Potrebbe essere l'ultimo derby del Milan sotto la gestione Elliott dato che sembra vicino il passaggio al fondo saudita Investcorp per poco più di un miliardo di euro.