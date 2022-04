Inter-Milan, Marotta: "Entrambe combatteranno fino alla fine per lo scudetto"

MILANO - Pochi minuti prima del derby fra Inter e Milan, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, l'ad nerazzurro Marotta ha sottolineato l'importanza dell'impegno di stasera per la squadra di Inzaghi: "Per noi la Coppa Italia manca in bacheca da 11 anni, giusto dunque provare a riconquistarla. Stasera è una partita importante contro una squadra forte", ha affermato ai microfoni di Mediaset. "Partita importante anche per il campionato? No, entrambe lotteranno fino alla fine per lo scudetto. Estate di sacrifici sul mercato? Di sicuro abbiamo avuto un'annata molto difficile, superata grazie alla forza della società, alla bravura di allenatore e squadra, al supporto dei tifosi. Tutte componenti che portano le squadre molto lontano al di là degli investimenti. Per i grandi club oggi è difficile gestire la stagione. Il nostro periodo di crisi era legato allo stress agonistico dovuto ai tanti impegni ravvicinati, ma anche ai tanti impegni per le nazionali. Ultimamente ciò è venuto meno, dunque era più facile recuperare e abbiamo dunque ripreso il grande cammino del girone d'andata", ha concluso Marotta.