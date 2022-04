Juve-Fiorentina: Morata in pole con Vlahovic

Partiamo dalle retrovie. Di sicuro, Massimiliano Allegri dixit in conferenza stampa, «giocherà Perin in porta e sarà titolare Bonucci ». Verosimilmente completeranno il reparto Mattia De Sciglio e Alex Sandro in corsia, mentre Matthijs De Ligt giostrerà in mezzo».

Il centrocampo

Per ciò che riguarda la linea di mediana parlare di uomini contati è persino eufemistico. Anche se il tecnico bianconero sminuisce il problema: «Ho due centrocampisti che bastano e avanzano. Arthur è morto (si è aggiunto per ultimo alla lista composta da Locatelli e McKennie; ndr). Danilo? Possiamo rivederlo a centrocampo. Abbiamo anche Miretti. Non lamentiamoci, ne abbiamo in abbondanza». Facile dunque ipotizzare un centrocampo composto da Danilo regista, affiancato da Zakaria e Rabiot cioè gli unici due mediani di ruolo. Il centrocampo potrebbe essere a tre o a quattro, con Bernardeschi (o Cuadrado) un po’ esterno e un po’ attaccante aggiunto in una sorta di tridente basculante.

