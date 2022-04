Lapo Elkann in barca con Bezos, mentre Allegri e la Juve…

TORINO - «Stiamo poco allegri!!! Allegri….». E ancora: «Ps: gli uomini passano la Juve resta». «Un capitano è per sempre», riferito ad Alessandro Del Piero, di nuovo allo Stadium, a casa, accolto trionfalmente. Il tifoso Lapo Elkann è stato chiaro. La squadra bianconera non sta dando soddisfazioni. La partita pareggiata col Bologna è stata solo una delle tante, senza ribadire l’eliminazione dalla Champions ad opera del Villarreal. Il nipote dell’Avvocato - si apprende da Twitter - si è espresso mentre era al largo di Comporta, Setubal, in barca con la moglie portoghese Joana, Jeff Bezos e la compagna di origine messicana Lauren Sanchez. Lapo e Bezos, due che… contano. Bezos ama il calcio, si era parlato anche di un interesse per il Napoli… E comunque Amazon, il colosso creato dal miliardario americano, nel calcio adesso ci sta entrando eccome, e non solo con i diritti Champions.