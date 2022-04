Juve e Inter: di tutto, di più

La storia è antica, tenuta in vita da cronaca recente. Juventus-Inter è il riassunto del calcio italiano, più di Milan-Inter, più della stessa Juventus Milan e di altri derby comunque eccitanti. Si può dire, senza smentite, che il contenzioso ebbe inizio il sedici di aprile del Sessantuno. Domenica grigia di pioggia e di strani umori, la Juventus in testa alla classifica, l’Inter a quattro punti, giornata ventotto, l’arbitro della partita è Gambarotta, impiegato contabile di Genova. Al minuto 32 del primo tempo l’incontro venne sospeso per l’invasione pacifica di cinquemila tifosi juventini che avevano preso posto a bordo campo, dietro le porte, condizionando il gioco. Il giudice sportivo assegnò la vittoria all’Inter per 2 a 0, la Commissione di appello decise di far rigiocare la partita. L’Inter tentò di opporsi alla sentenza, il presidente della federazione era Umberto Agnelli, va da sé che Angelo Moratti, presidente dell’Inter, comprese di non avere speranze ma scelse la provocazione, ordinò a Helenio Herrera di mandare in campo la formazione Primavera, la Juventus vinse 9 a 1, sei gol di Sivori, primo gol al debutto di Sandro Mazzola, ultima partita di Boniperti.