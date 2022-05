Vlahovic e la Juve, ritrovarsi in Coppa: Dusan azzanna l’Inter!

TORINO - Le immagini valgono più di mille parole. E quelle che hanno fissato Dusan Vlahovic dopo la sostituzione di venerdì sera contro il Genoa sono estremamente significative: le mani sul volto, lo sguardo fisso nel vuoto, le labbra corrucciate. Sono il riassunto del momento che sta vivendo il centravanti nella Juventus. Un momento fatto di gol che non arrivano come alla Fiorentina e di fatiche sul campo, in cui il dialogo con i compagni latita. Certo, ci sono anche le parole, e quelle di Massimiliano Allegri riflettono la fase difensiva così amata dal tecnico, volte a spegnere sul nascere ogni possibile caso: «Vlahovic sbuffa? Non gli dirò assolutamente nulla, con il Genoa ha fatto una delle migliori partite a livello tecnico. L’ho tolto perché gioca tanto. Ho provato a spiegarlo, ma sono sempre stato attaccato come se ce l’avessi con lui: un giovane ha meno gare degli altri in Serie A, deve trovare equilibrio. A volte dico le cose, però non capiscono o fanno finta di non capire. Dusan non si rende conto della prestazione buona, piano piano troverà un equilibrio e la serenità per giocare a ritmo giusto a livello mentale. Sono step da fare. Ora che non segna, si sente in difetto, ma non è così. Glielo dico, gli parlo. Giocasse sempre come contro il Genoa sarebbe un bene per la squadra».