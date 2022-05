Juve, Chiellini: "Vogliamo vincere, ma l'Inter ti fa pagare ogni errore"

ROMA - "Io credo che quest'anno sia stato in crescendo. Dopo un inizio difficile questa squadra ha iniziato ad avere una propria identità e arrivare a conquistare la qualificazione aritmetica in Champions a quattro giornate dalla fine dimostra quanto siamo cresciuti. Il percorso fatto è evidente e molto importante, abbiamo ritrovato delle motivazioni che questa squadra inevitabilmente deve avere". Sono le parole di Giorgio Chiellini nella conferenza stampa della vigilia della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter. Il difensore bianconero ha poi aggiunto, sulla finale di domani: "Vincere questa partita darebbe una spinta in più, un'iniezione di fiducia, per iniziare ancora meglio la prossima stagione. La Juventus nel suo dna ha il dovere di vincere ogni trofeo disponibile. Il prossimo anno sarà nuovamente così e sarebbe una grande motivazione aggiuntiva per provare a rivincere il prossimo Scudetto".

Chiellini: "L'Inter ti fa pagare ogni errore" Chiellini ha poi aggiunto sull'Inter: "Io vivo il calcio con l'entusiasmo di un ragazzino e sono felice di poter giocare una nuova finale. C'è grande voglia da parte nostra di vincere questo trofeo consapevoli della difficoltà della partita, perché affrontiamo una squadra forte che ti fa pagare ogni singolo errore. Si è visto in Supercoppa e in campionato, dove probabilmente abbiamo perso immeritatamente. Avendo questa consapevolezza e questa attenzione abbiamo le carte in regola per fare nostra la partita. Entrambe le squadre arrivano a questa gara in un momento buono, ma sicuramente non entusiasmante, con l'Inter che ha perso la vetta in favore del Milan. Noi abbiamo raggiunto l'obiettivo Champions, ma la speranza di tutti era quella di raccogliere un po' di più prima. Questa partita si giocherà sui dettagli e sugli episodi, dovremo comprendere i momenti della partita, quando ci sarà da soffrire e quando potremo colpire con grande lucidità. Con equilibrio e senza isterismi". Juve, Allegri: "Vlahovic sta facendo bene. Dybala e Chiellini giocano"

Chiellini: "I dettagli faranno la differenza" "Con l'Inter sono sempre partite equilibrate, i dettagli fanno la differenza. Senza l'infortunio di Alex (Sandro) al 120' saremmo andati ai rigori in Supercoppa e la partita sarebbe stata diversa. Nelle due sfide di campionato invece ho visto grandissimo equilibrio, con pochissimi tiri in porta puliti. Questo ci deve far pensare ancor di più a quanto saranno importanti i dettagli". Poi sull'Olimpico: "Roma, come dice sempre il mister, ci evoca bei ricordi. Questo stadio ci riporta a tante emozioni del passato e ci da sicuramente quella gioia e quella voglia di riprovarle. Non vedo l'ora di scendere in campo domani, così come i miei compagni. Poi quando si arriva alla finale c'è sempre tanta tensione. L'Olimpico sarà uno spettacolo, e poi ci saranno milioni di spettatori in tutto il mondo. E' bello che questo trofeo sia conteso da Juve e Inter, è la sfida che tutti i tifosi sognano e vogliono vincere".