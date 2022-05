Juve, Allegri: "Vlahovic sta facendo bene. Dybala e Chiellini giocano"

Poi sulla possibile vittoria della Coppa Italia per riscattare la stagione: "Si siamo partiti male, ma abbiamo fatto una rincorsa e raggiunto un risultato importante. Giocare la Champions è un risultato importante, che la Juve ha sempre raggiunto. A fine stagione ci metteremo lì per cercare di migliorare e per cercare di ripartire, certamente più avvantaggiati rispetto a quest'anno. La valutazione è semplice: se vinciamo dite che va bene, se perdiamo dite che è una stagione disastrata. Sono valutazioni che noi non dobbiamo fare. Vincere sarebbe bellissimo, ma il percorso di ripartire l'anno prossimo, ai blocchi di partenza, cercando di andare a vincere ed essere competitivi, è qualcosa che dobbiamo fare". Allegri ha poi continuato a parlare della stagione rispondendo ai giornalisti: "Le nostre partite migliori sono state contro l'Inter e col Manchester United ma voi vi ricordate solo il risultato, non le prestazioni. A inizio stagione la perdita di Ronaldo a tre giornate dalla fine del mercato non è stata una cosa semplice. Abbiamo avuto anche delle situazioni durante il percorso, in cui per esempio abbiamo perso Chiesa . Domani sono tutti convocati, a proposito. Abbiamo avuto delle difficoltà, sicuramente il fatto di spingere molto sull'acceleratore. Io ero sereno sul fatto che, passato il turno Champions, la squadra avrebbe cominciato a crescere e così è stato. La società poi ci ha dato una grossa mano a gennaio, prendendo Vlahovic. E da lì abbiamo iniziato una rincorsa importante, terminata con la sconfitta contro l'Inter, una gara che ci dà ulteriore spinta. Ora abbiamo la Coppa Italia: portarla a casa sarebbe carino, poi avremo le ultime due partite e dovremo cercare di finire la stagione al meglio per poter programmare subito la prossima".

"Dybala gioca. Vlahovic? Sta facendo bene, è da Juve"

Allegri ha poi risposto ironicamente ai giornalisti su Dybala: "Domani gioca. Così vi do il titolone". Poi sui migliori allenatori italiani: "Per me sono quelli che vincono: Ancelotti, a cui rinnovo i compimenti, Capello, Lippi, Sacchi e Trapattoni hanno fatto la storia del calcio italiano. Carlo è l'unico che allena ancora e due anni fa era stato dato per finito, ma non è così. In Italia ci sono tanti bravi allenatori, giovani, che possono avere la possibilità di allenare una grande squadra. Ci sono tanti allenatori che allenano in Serie D o in Eccellenza che sono molto preparati ma fare l'allenatore è molto di più, è una roba molto più grossa, che non è scritta in nessun libro. È come madre natura t'ha fatto: se ce l'hai ce l'hai, ma questo vale nel calcio come in qualsiasi professione". Su Vlahovic, commentando le parole di Stojkovic secondo cui domani sera segnerà: "Io spero ne faccia due, non uno. Sta facendo bene, lui è sereno ma a volte chiede troppo a se stesso. È una questione caratteriale. Ha dimostrato di essere un giocatore alla Juventus, poi è qui da tre mesi e l'anno prossimo potrà soltanto migliorare. I numeri sono buoni a livello di gol, poi è difficile in Italia fare un gol a partita. Anche Cristiano Ronaldo quando è arrivato è stato cinque-sei gare senza gol. Io sono contento, poi se aveva la faccia arrabbiata ci sta. Ma vuol dire che ci tiene molto, che vuole migliorare e lo dimostra tutti i giorni". Infine sui convocati dall'U23: "Ho portato Miretti e anche Nicolussi. È un ragazzo che ha avuto un infortunio al crociato. Io ho visto l'Under 23 l'altro giorno, mi ha divertito tanto e come premio l'ho portato".