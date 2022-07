Coppa Italia, Padova eliminato: passano Modena, Bari e Palermo

ROMA -Si sono concluse le gare del turno preliminare di Coppa Italia. Il Modena di Tesser batte 3-1 il Catanzaro di Vivarini : i canarini affronteranno il Sassuolo per i trentaduesimi domenica 7 agosto. Il Bari supera il Padova con un netto 3-0 (doppietta Cheddira , gol e assist di Ruben Botta) . Nel prossimo turno i galletti sfideranno l' Hellas Verona . Partita ricca di gol anche in Palermo-Reggiana. La tripletta di un super Brunori permette ai rosanero di vincere l'incontro per 3-2 ed accedere al turno successivo dove gli uomini dell'allenatore Stefano Di Benedetto se la giocheranno contro il Torino .

Modena-Catanzaro 3-1: a segno il nuovo acquisto Diaw per i canarini

Subito vantaggio Modena al 1': colpo di testa vincente del difensore Silvestri su corner. Nei minuti di recupero del primo tempo ci pensa il nuovo arrivato Diaw a portare in vantaggio i canarini. Al 59' accorcia le distanze il Catanzaro con la rete di Tentardini su assist di Verna. Il Modena di Tesser firma il tris con Magnino al 74'. Grande occasione per i calabresi per riaprire la gara con l'incrocio dei pali colpito da Iemmello.

Bari-Padova 3-0: Ruben Botta sugli scudi, Cheddira fa bis

Parte subito forte il Bari con la gran rete di Ruben Botta all'8' con un tiro a giro che supera Donnarumma. Al 17' i galletti raddoppiano con Walid Cheddira su assist di Botta. Allo scadere del match doppietta per Cheddira che firma il 3-0.

Palermo-Reggiana 3-2: Brunori tripletta, adesso il Torino

I rosanero iniziano il match con il piglio giusto andando in vantaggio al 3' con il solito Brunori su assist di Valente. Al 20' tegola per il Palermo che è costretto a rinunciare a Lancini per infortunio: dentro Doda. Ancora assist di Valente per uno scatenato Brunori ed è raddoppio rosanero. Nel secondo tempo la Reggiana rimette tutto in discussione con il rigore trasformato da Rosafio al 57'. Tripletta di Brunori al 79' su rigore. D'Angelo firma il secondo gol per la Reggiana all'87'.