Milito va dal Genoa e incorona Lautaro Martinez: Dopo Messi, lui

GENOVA - Gradito ospite al Ferraris per la partita di Coppa Italia Genoa-Spal. "El Principe" Diego Milito ha fatto visita alla squadra di Blessin ricevendo una maglia in regalo. Intanto Milito ha elogiato in maniera significativa il suo pupillo, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. L'eroe del Triplete nerazzurro ha dichiarato che il Toro sarà il miglior marcatore dei prossimi Mondiali in Qatar e che, nella rosa della nazionale argentina, dopo Messi è proprio Lautaro il più forte giocatore dell'Albiceleste. E con il gol segnato alla Salernitana a San Siro nell'ultimo turno di campionato, Lautaro Martinez ha raggiunto proprio Diego Milito a 62 gol segnati in Serie A con la maglia dell'Inter. Erano bastate 128 partite in 5 stagioni al Principe, ne sono servite 144 a Lautaro.