Coppa Italia, Pecchia esulta: "Ora Inter-Parma". Delusione Mignani

PARMA - "Giocare tutta una gara come il primo tempo vuol dire spremere la squadra: lavoriamo per quello, poi nella ripresa sono usciti loro". Lo ha dichiarato il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, dopo la vittoria in Coppa Italia sul Bari, che vale la sfida al prossimo turno con l'Inter: "Abbiamo voluto il passaggio del turno. Balogh? Bene, non aveva mai giocato con me, ha fatto una prestazione di altissimo livello. Vogliamo creare una squadra con una precisa identità. Sohm? Deve mantenere sempre questo atteggiamento, ci vuole sempre un po' di pazienza coi giovani. La qualificazione per l'Inter? Conta la voglia di vincere, è il giusto premio per una squadra giovane: può essere un modo per proseguire il processo di crescita, sono soddisfatto di come abbiamo affrontato i momenti della partita".