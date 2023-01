Inter-Parma, Buffon torna tra i convocati di Pecchia dopo oltre 3 mesi

PARMA - Dopo oltre tre mesi di stop per un infortunio alla coscia, Gianluigi Buffon torna nella lista dei convocati del Parma. Il tecnico gialloblù Fabio Pecchia, ex centrocampista della Juventus ed allenatore della formazione Under 23 - ribattezzata quest'anno Next Gen - nel 2019-2020, ha 'mantenuto la promessa' fatta in conferenza stampa alla vigilia della trasferta al Giuseppe Meazza di Milano contro l'Inter, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma questa sera alle ore 21. L'ex capitano bianconero e della Nazionale italiana - appena 3 presenze ufficiali in stagione - non scende in campo dal 1° ottobre, la vittoria per 2-1 al Tardini contro il Frosinone.