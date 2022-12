Chiellini, Buffon, l'Italia mondiale 2006 e quel biglietto per Berlino: la rivelazione

"Avevo già fatto cinque presenze in Nazionale l'anno a Firenze, poi vengo alla Juve, facciamo tutto l'anno lì e giustamente gioco poco e non sono fra i convocati nel 2006". Giorgio Chiellini, in una bella intervista concessa al suo ex compagno ai tempi della Juve e della Nazionale Gianluigi Buffon, ripercorre le emozioni vissute durante la trionfale spedizione azzurra ai Mondiali in Germania: "Voi andate avanti e io vi seguo sempre come ogni italiano".