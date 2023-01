Diretta Milan-Torino ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Per il Torino quella a San Siro contro il Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, non è una partita che va soltanto onorata. No, va giocata tenendo a mente la competizione è stata vinta cinque volte (nel '36, '43, '68, '71 e '93), che i granata sono stati i primi nel 1943 a centrare la doppietta associandola al campionato, che il giocatore nella storia del club con più presenze nel torneo è Giorgio Ferrini (80), il Capitano, e che Paolino Pulici detiene il record di reti segnate: 30 gol in 72 presenze. Lo sa bene Juric, che al tempo stesso è ben a conoscenza che contro, dall'altra parte, ci sarà un Pioli determinato ad andare avanti: "Vogliamo vincere qualcosa - ha detto l'allenatore rossonero - e vogliamo rimanere nella storia del Milan. Per farlo dobbiamo continuare a vincere anche quest'anno. Abbiamo grande fame".