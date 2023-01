Che Toro, ragazzi. E finalmente una gioia: Adopo!

MILANO - Che impresa, che Toro. In dieci dal 70’ per l’espulsione di Djidji i granata vincono con le riserve, con quei giocatori che sino al match di San Siro, ottavi di Coppa Itailia contro il Milan campione d'Italia, Juric aveva impiegato pochissimo. Bayeye, per esempio, ha fatto l’assist per Adopo, altro ragazzo che ha disputato una partita eccezionale. Adesso il Toro deve sbrigarsi a prolungargli il contratto che scade a giugno, non può perdere un ragazzo del genere. Applausi anche per Demba Seck: pure lui da subentrato, pure lui bene.