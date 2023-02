Diretta Juventus-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - L'ultimo quarto di finale di Coppa Italia mette di fronte, stasera alle 21 all'Allianz Stadium, Juventus e Lazio. La vincente affronterà in semifinale l'Inter, vittoriosa per 1-0 contro l'Atalanta grazie al gol di Matteo Darmian. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono chiamati a riscattare il deludente ko interno in campionato contro il Monza (2-0), i biancocelesti di Maurizio Sarri, grande ex della sfida, invece, vogliono tornare al successo dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina nell'ultimo turno. Le due squadere si sono affrontate 24 volte in Coppa Italia (leggermente avanti i bianconeri nel bilancio con nove successi a otto - sette pareggi) - due degli ultimi tre confronti sono stati nella finale della competizione, sempre vinta dalla Juventus (2015 e 2017). Due, invece, le sfide ai quarti di finale: nella prima occasione ha superare il turno è stata la squadra biancoceleste (grazie alle reti in trasferta dopo il 4-4 complessivo tra andata e ritorno nel 1999/2000), nella seconda hanno avuto la meglio i bianconeri (1-0 nel 2016).