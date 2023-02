Juve con il vento in Coppa: che reazione!

TORINO – Ecco la reazione da Juve: il traguardo della semifinale di Coppa Italia, una via per andare in Europa, è centrato grazie a una rete di Bremer ma soprattutto a una prova convincente contro la Lazio. Allegri aveva chiesto intensità e la squadra l’ha ascoltato: i bianconeri si sono regalati due partite in più con l’Inter, nel prossimo turno di Coppa, e si avvicinano a uno degli obiettivi stagionali.

Compattezza ritrovata La risposta di Bremer alla pessima prova con il Monza è arrivata puntuale, al di là del gol che nel finale di primo tempo ha cambiato la sfida dello Stadium. Del resto la Juventus era partita quasi intimorita, soverchiata nel possesso palla dalla Lazio e in timida attesa dell’avversario, per poi guadagnare progressivamente campo e diventare padrona della partita. Il vantaggio è meritato quanto cercato, sugli sviluppi di un’azione dalla fascia, sul cross di uno dei più propositivi, Kostic: anche il serbo doveva dimostrare qualcosa ai tifosi dopo il capitombolo con il Monza e ha avuto l’occasione per rifarsi.