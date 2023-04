Diretta Juventus-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Alle ore 21, all'Allianz Stadium, la Juventus ospita l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri sono reduci da tre vittorie di fila in campionato: dopo aver superato 4-2 la Sampdoria sono arrivati i successi di misura proprio contro Inter e Verona. Se la squadra di Massimiliano Allegri è in salute, quella di Simone Inzaghi sta vivendo un momento di grande difficoltà. I nerazzurri, infatti, hanno perso le ultime tre gare e sono già 10 le sconfitte stagionali in Serie A. Dopo La Spezia, Lautaro e compagni sono caduti in casa, sempre per 1-0, contro la Vecchia Signora appunto e la Fiorentina. Per le due formazioni è iniziato un aprile di fuoco, un mese dove ci si gioca praticamente tutto. Nelle due partite di campionato la Juventus si è aggiudicata entrambi i derby d'Italia vincendo sia all'andata a Torino (2-0) che al ritorno al Meazza (1-0). Restando alla Coppa Italia, i bianconeri hanno estromesso dalla competizione il Monza agli ottavi (2-1) e la Lazio ai quarti (1-0), mentre i nerazzurri hanno avuto la meglio prima sul Parma (2-1 dts) e poi sull'Atalanta (1-0). Juventus e Inter sono le due squadre che si sono sfidate più volte nella storia della Coppa Italia: 34 partite, con i bianconeri che conducono per 15 successi a 11 - completano il quadro otto pareggi -.