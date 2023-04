Juve-Inter, buu razzisti e insulto shock a Lukaku: “Scimmia del c…”

La partita tra Juventus e Inter , valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia e finita con il pareggio di 1-1, è stata caratterizzata da un finale con risse tra giocatori in campo e diverse espulsioni . Sugli spalti, inoltre, alcuni tifosi si sono resi protagonisti di un episodio davvero vergognoso , con buu razzisti e insulti allucinanti contro l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku .

Buu razzisti e insulto schock

In un video che sta girando velocemente sui social network si vedono e si sentono alcuni tifosi che prendono di mira il centravani belga dei nerazzurri con buu razzisti e anche con un'offesa scioccante: “Scimmia del c…” grida un sostenitore bianconero a squarciagola. Un comportamento davvero vergognoso, da condannare, che va oltre la rivalità della partita e del nervosismo dei giocatori in campo. Sono episodi che con il calcio, e lo sport in generale, non c'entrano niente. Gente capace di questi insulti razzisti non dovrebbe più mettere piede allo stadio.