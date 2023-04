Juve-Inter, Danilo: “Lukaku, rosso giusto. Cuadrado? Sono cose nostre”

"Lukaku ha segnato, ha fatto un gesto di stare zitti alla nostra curva e quello è anche facile il lavoro dell'arbitro che è normale lo ammonisca. E' stato espulso correttamente secondo me". Lo ha dichiarato Danilo a Sport Mediaset sull'espulsione di Lukaku dopo la partita tra Juve e Inter in Coppa Italia. Il difensore bianconero ha aggiunto, sulla rissa finale: "Parliamo di Juve-Inter, semifinale di Coppa Italia. Non è una partita normale quindi gli animi sono un po' più esaltati. C'è la rivalità, è chiaro che il rispetto deve stare sopra tutto, ma credo sia normale in questo tipo di eventi. Poi io dico sempre che non possiamo permetterci di sprecare energie con queste cose, dovevamo concentrarci sul campo, su quello che non abbiamo fatto bene oggi perchè mancano ancora 90 minuti per andare a prendere la finale chiaro che il rispetto deve stare sopra di tutto".