Cuadrado, insulti razzisti sui social dopo Juve-Inter

"Peccato per il risultato". E apriti cielo. Juan Cuadrado ha postato su Instagram questo commento a corredo di una foto in cui, dopo il gol realizzato con la Juve in Coppa Italia contro l'Inter, indica con le mani il cielo. Una rete che non è bastata per evitare la beffa in extremis per effetto del calcio di rigore trasformato da Lukaku, che ha fissato il risultato sull'1-1 finale. Il resto è storia. Con la rissa a fine gara che ha fatto e farà discutere ancora a lungo.