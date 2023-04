Giudice Sportivo Juve-Inter: pugno duro sulla rissa. Tre turni a Cuadrado?

La Coppa Italia di Juan Cuadrado è già finita. Per Romelu Lukaku e Samir Handanovic se ne riparlerà eventualmente in finale. A pagare le conseguenze della mega-rissa di martedì sera, che ha chiuso nel modo peggiore la semifinale d’andata tra Juventus e Inter, sarà pure il dirigente nerazzurro Dario Baccin. E una sanzione è attesa anche per la curva bianconera. Toccherà al Giudice Sportivo mettere ordine: la decisione sui fatti dell’Allianz Stadium è attesa per oggi. Ma la sentenza, in parte, è già scritta. Oltre al referto degli arbitri, sul tavolo del giudice - nei primi turni è stato Alessandro Zamponi a occuparsi della Coppa Italia - è giunta ieri la relazione compilata dai tre ispettori inviati sul campo dalla Procura Federale. Il primo episodio segnalato è avvenuto nel pre-partita: i tifosi presenti nel primo anello della Tribuna Sud hanno cantato il coro “Lega italiana figli di put…”.