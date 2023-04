Lukaku, ricorso respinto: salterà Inter-Juve di Coppa Italia

La Corte sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dell'Inter sulla squalifica di Romelu Lukaku , espulso per doppia ammonizione a seguito dell'esultanza polemica sotto la curva della Juventus in occasione della rete dell'1-1 nella semifinale di andata di Coppa Italia all'Allianz Stadium: il belga salterà pertanto la sfida di ritorno , in programma mercoledì 26 aprile alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Lukaku salta Inter-Juve: la nota della Figc

"La Corte sportiva d’Appello nazionale sezione I composta dai Sigg.ri: Carmine Volpe – Presidente Daniele Cantini – Componente (relatore) Michele Messina – Componente Franco Granato – Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata il 21 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 237/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore Lukaku Bolingoli Romelu in data 16.04.2023 avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara inflitta al calciatore Lukaku Bolingoli Romelu, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi l’Avv. Angelo Capellini e il Dott. Giuseppe Marotta per i reclamanti; sentito l’Arbitro; ha pronunciato il seguente dispositivo: respinge il reclamo in epigrafe", si legge nella nota pubblicata dalla Figc.