Inter-Juve, la rifinitura: le scelte di Allegri su Chiesa, Milik e Bonucci

Una soluzione pressoché inedita. Allegri l'ha studiata e provata a lungo alla Continassa e questa sera, in uno degli snodi più importanti della stagione, sembra intenzionato a sfoggiarla. Già, perché la rifinitura a poche ore dal fischio d'inizio di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha riservato un retroscena: il tecnico bianconero ha disegnato un 3-5-2 con il tandem offensivo Di Maria-Chiesa, dunque senza terminali di ruolo. Un pensiero nato per togliere riferimenti alla retroguardia nerazzurra e mettere in difficoltà l'avversaria, ma anche per far fronte ai problemi in attacco: Vlahovic si è fermato alla vigilia per una noia alla caviglia, Kean è ai box da tempo, Milik veleggia ancora distante dalla miglior condizione atletica dopo l'infortunio. E di Kaio Jorge, di fatto, si sono perse le tracce.