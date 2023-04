Juve, video TikTok (poi rimosso) dopo il ko con l’Inter: autoironia o autogol?

TORINO - Ha provato a buttarla sul ridere, la Juventus, dopo il ko in Coppa Italia contro l'Inter. Sull'account TikTok del club bianconero è stato postato infatti un video in cui si vedono due bambini che giocano tra loro al "limbo" . Uno di questi (l'Inter) regge l'asta, mentre l'altro (la Juve) prova a superare il test piegandosi, ma poi inciampando e cadendo rovinosamente addosso al muro.

Juve, il video su TikTok divide i tifosi

Una gag autoironica che è stata apprezzata da alcuni tifosi bianconeri, mentre altri hanno criticato la scelta del club, in quanto già nervosi per il ko, si sarebbero risparmiati volentieri di consegnare ai rivali la possibilità di rigirare il coltello nella piaga. Per questo motivo, probabilmente, il video è stato poi rimosso. In ogni caso l'obiettivo dei social media manager era già stato raggiunto, perché la clip era ormai diventata virale e aveva creato dibattito.