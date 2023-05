Coppa Italia, Fiorentina-Inter a Irrati: i precedenti

Dopo le fatiche della 36a giornata di campionato è tempo di pensare alla finale di Coppa Italia . Mercoledì 24 maggio scenderanno in campo all'Olimpico Fiorentina e Inter per aggiudicarsi il trofeo. I nerazzurri sono usciti sconfitti sul campo del Napoli , mentre la squadra di Italiano ha trovato un punto con il Torino . Pochi giorni, dunque, e sarà finale, intanto l'AIA ha pubblicato il comunicato con il direttore di gara che sarà Massimo Irrati , assieme a lui gli assistenti Carbone e Lo Cicero, oltre che dal quarto uomo Fabbri, mentre al VAR ci saranno Mazzoleni e Marini.

Fiorentina e Inter si stanno preparando per giocarsi la finalissima di Coppa Italia, le penultima per le due squadre impegnate poia giugno in Conference - i toscani contro il West Ham - e Champions League - i nerazzurri contro il City di Guardiola, nuovamente campione d'Inghilterra. Il match sarà diretto da Irrati e i precedenti sorridono alla squadra milanese. Con il fischietto di Pistoia, infatti, sono arrivate ben 11 vittorie in 18 partite dirette con 2 pareggi e 5 sconfitte. Bilancio diverso per i toscani: solo quattro successi in 12 gare arbitrate poi due pari e e ben 6 le sfide perse.