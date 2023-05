Festa Napoli al Maradona, tris all'Inter: Spalletti batte Inzaghi

Il Napoli batte l'Inter 3-1 allo stadio Maradona nel 36° turno di Serie A . Dopo un primo tempo senza reti e caratterizzato dall'espulsione di Gagliardini , succede di tutto nella ripresa: sblocca Anguissa, pareggia Lukaku, Di Lorenzo riporta avanti gli azzurri con una rete bellissima e poi Gaetano firma il definitivo 3-1 allo scadere. E' il successo numero 27 per il Napoli che sale a quota 86 in classifica mentre si ferma l'Inter: dopo 8 vittorie di fila tra campionato e coppe la squadra d Inzaghi , finalista di Coppa Italia e di Champions League, va ko e resta a 66 punti. Battuta d'arresto quindi per i nerazzurri, che sono in piena corsa ai primi quattro posti nella classifica di Serie A .

Napoli-Inter: curiosità e statistiche

Primo tempo senza reti, espulso Gagliardini

Primo tempo pimpante al Maradona, con il Napoli che gestisce il possesso palla e l'Inter che prova a reagire in contropiede. A inizio incontro subito una grande chance non sfruttata da Anguissa, che sfiora il gol anche dopo il quarto d'ora di gioco. Ci prova anche Osimhen, che cerca la rete in rovesciata sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma non impensierisce Onana. Al 41' la svolta della partita, i nerazzurri rimangono in dieci per l'espulsione di Gagliardini che, già ammonito al 19', rimedia il secondo giallo per un fallo su Anguissa e lascia i suoi in inferiorità numerica. Il primo tempo si chiude con una buona occasione per Lukaku e termina senza reti.

Succede di tutto nella ripresa, il Napoli vince 3-1

A inizio ripresa il Napoli è subito pericoloso con Di Lorenzo su un calcio d'angolo battuto a sorpresa. La squadra di Spalletti fa la partita, con i nerazzurri che invece faticano a costruire azioni offensive e si fanno vedere solo in ripartenza. Al 67' arriva il gol che sblocca l'incontro: a segnare è Anguissa, bravissimo a beffare Onana dal centro dell'area e a portare avanti i padroni di casa. Subito dopo il vantaggio, Spalletti decide di sostituire Osimhen ed Elmas con Simeone e Raspadori e l'attaccante nigeriano non nasconde la sua rabbia per il cambio. I due tecnici continuano ad effettuare sostituzioni (entrano anche Juan Jesus, Dimarco, Lautaro e Dumfries), il campo regala nuove emozioni in pochi minuti: Raspadori manca il raddoppio, Dumfries va vicino al pareggio e l'arbitro annulla un gol al Napoli, realizzato da Simeone, per un fallo in attacco di Zielinski. L'Inter, con un uomo in meno, si salva e poi trova anche il pareggio, all'82', con il gol di Lukaku su cross di Dimarco. E' 1-1, ma il pari dura pochissimo. Il Napoli, infatti, non molla e si butta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, che ottiene all'85' con una bellissima rete di Di Lorenzo, che trova l'incrocio dei pali con il sinistro da fuori area, fa esplodere lo stadio Maradona e regala la vittoria agli azzurri di Spalletti. Nell'ultimo minuto di partita, arriva anche il definitivo 3-1 firmato da Gaetano in contropiede su assist di Simeone.