Gaia Gozzi e la Coppa Italia: chi è la cantante dell'inno

Gaia Gozzi ha aperto la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter (che si è disputata il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma ), cantando l'Inno di Mameli . Conosciuta ai più anche per essere stata concorrente di Amici di Maria De Filippi , la cantante, a detta di qualche telespettatore, avrebbe sbagliato l'attacco del brano intonato.

Gaia Gozzi, da Amici alla Coppa Italia

Classe 1997, la cantautrice italo brasiliana ha raggiunto la notorietà nel 2016 grazie alla partecipazione a X Factor, arrivando in finale. Dopo tre anni, Gaia ha vinto Amici di Maria De Filippi. Un trampolino di lancio, per l'artista che ha esordito con il brano "Nuova Genesi", certificato Disco d'Oro, successivamente i singoli "Chega" e "Coco Chanel" hanno ottenuto rispettivamente il Disco di Platino e Disco d'Oro. La Gozzi ha debuttato nel 2021 al Festival di Sanremo con il brano "Cuore Amaro", a cui è seguito "Boca". Il 24 marzo è uscito "Estasi", un brano dal sound elettropop. Gaia è stata inserita nella lista dei 100 under 30 italiani leader del futuro del nostro Paese da parte della rivista Forbes.