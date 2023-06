Coppa Italia 2023/2024, il tabellone della Juve: i possibili accoppiamenti

TORINO - Chiusa una stagione è tempo di programmare quella seguente con il tabellone della Coppa Italia per l’edizione 2023/24 che inizia a prendere forma. Come da consuetudine le big di Serie A entreranno di diritto agli ottavi di finale come teste di serie. Le otto già qualficiate secondo regolamento sono: l'Inter, che ha conquistato la Coppa Italia nella stagione sportiva precedente, guadagnando la prima posizione del ranking per l’edizione 2023/24; seguono le squadre qualificate alla Champions League a partire dal Napoli, vincitore dello Scudetto, poi Lazio e Milan, rispettivamente terza e quarta in Serie A. In seguito, occupano le posizioni del ranking le squadre qualificate all’Europa League, Atalanta e Roma, e la Juventus qualificata in Conference League. L’ultimo posto è andato all’ottava classificata della scorsa Serie A, la Fiorentina, visto che la vincitrice della scorsa edizione della Coppa nazionale rientrava tra quelle che già avevano ottenuto il pass, con l'Inter capace di imporsi sulla Viola per 2-1 all'Olimpico con la doppietta di Lautaro Martinez.