Coppa Italia, Sassuolo avanti dopo i supplementari. Bene la Salernitana

Salernitana-Ternana 1-0, tabellino e statistiche

Sassuolo avanti ma con fatica: 5-2 a Cosenza ai aupplementari

Allo Stadio San Vito-Luigi Marulla di Cosenza il Sassuolo vince per 5-2 dopo i tempi supplementari staccando il pass per i sedicesimi di finale dove affronterà la vincente di Spezia-Venezia. Cosenza in vantaggio dopo 7' grazie al rigore di Tutino, gli emiliani però riescono a trovare il pareggio nei minuti di recupero (49') grazie a Bajrami. Al 78' il rigore trasformato da Pinamonti regala il vantaggio agli ospiti e quando la partita sembrava indirizzata Mazzocchi trova al 91' la rete che porta la partita ai supplementari. Negli extra-time il Cosenza perde per doppia ammonizione Calò (100') e al 105' Ceide corregge in tap-in il colpo di testa di Volpato dopo la bella ma vana parata di Micai. Nel secondo supplementare i rossoblù alzano bandiera bianca con l'auto-gol al 114' di Martino e la rete di Mulattieri al 118'.

Cosenza-Sassuolo 2-5 dts, tabellino e statistiche