Diretta Salernitana-Sampdoria ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Salernitana riceve la Sampdoria per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Chi vince, passa agli ottavi e incontra la Juventus. La formazione di Pippo Inzaghi viene dalla sconfitta sul campo del Genoa dopo il pareggio con il Cagliari ed è ultima nella classifica di Serie A con 4 punti. La squadra di Pirlo ha perso nell'ultimo turno di Serie B in casa del Sudtirol ed è in zona playout nella graduatoria del campionato cadetto con 7 punti dopo 11 giornate.