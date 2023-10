Pirlo, niente Juve in Coppa Italia: Salernitana agli ottavi, Sampdoria out

SALERNO - Ci sarà la Salernitana ad affrontare la Juventus negli ottavi di Coppa Italia, niente da fare per la Sampdoria di Andrea Pirlo che non tornerà da ex all'Allianz Stadium. Avanza la formazione di Filippo Inzaghi che cala il poker all'Arechi superando facilmente l'ostacolo blucerchiato.

Poker Salernitana, Sampdoria out

L'equilibrio si spezza al minuto 28' con Ikwuemesi che si inifila in area di rigore, calcia, trova una deviazione e batte Ravaglia per il vantaggio dei padroni di casa. Gli uomini di Inzaghi sfiorano per due volte il raddoppio che arriva in pieno recupero con un super sinistro di Tchaouna che si infila sul primo palo. Nella ripresa la reazione doriana non arriva e al 67' Tchaouna parte in contropiede e realizza la doppietta personale che vale il tris della Salernitana. All'86' c'è spazio anche per il poker con Jovane Cabral servito alla perfezione di Simy che chiude definitivamente l'incontro.