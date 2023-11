Diretta Lecce-Parma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Alle ore 18 , allo stadio Via del Mare, il Lecce ospita il Parma nei sedicesimi di finale di Coppa Italia . I giallorossi di Roberto D'Aversa sono reduci da cinque partite senza vittorie e nel periodo hanno incassato ben tre ko, l'ultimo sabato in casa contro il Torino . Nel turno precedente i salentini hanno fatto fuori il Como grazie alla rete di Almqvist. I ducali di Fabio Pecchia , che guidano la classifica di Serie B a +5 dal Venezia, hanno invece fatto fuori il Bari con un perentorio 3-0 al San Nicola firmato Benedyczak, Bonny e Man.

SEGUI LECCE-PARMA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Lecce-Parma: diretta tv e streaming

La sfida tra Lecce e Parma, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 18 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in esclusiva in diretta su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.