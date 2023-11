Diretta Udinese-Cagliari ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Udinese ospita in casa il Cagliari nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Chi passerà il turno affronterà agli ottavi il Milan di Stefano Pioli. La squadra di Cioffi in campionato è reduce dal pari ottenuto sul campo del Monza grazie alla rete di Lorenzo Lucca: in classifica i friulani sono quartultimi ancora in attesa della prima vittoria stagionale. La squadra di Ranieri, invece, viene dalla prima gioia dell'anno ottenuta nella rocambolesca vittoria interna contro il Frosinone 0-3 a 4-3, complice la doppietta di Pavoletti. In classifica i sardi sono penultimi a quota 6 punti.