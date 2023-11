Genoa-Reggiana la decide Gudmundsson: salta il ritorno di Nesta all’Olimpico

GENOVA - C'è ancora la mano - o meglio il piede, stavolta il mancino - di Albert Gudmundsson nel successo del Genoa, contro la Reggiana, formazione militante in Serie B. I rossoblù di Gilardino, infatti, passati in svantaggio a Marassi nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, hanno trovato la via del pari con Haps, prima della rete risolutrice del talento islandese durante i tempi supplementari.