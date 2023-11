Diretta Torino-Frosinone ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Tornato al successo (1-0 al Lecce) dopo cinque gare a secco, il Torino sfida il Frosinone alle 21 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia . I ciociari sono reduci dall’incredibile sconfitta di Cagliari: avanti per 3-0, si sono fatti rimontare nel giro di 20 minuti subendo due reti nel recupero. Restando alla coppa nazionale, la formazione di Ivan Juric nel turno precedente ha ribaltato la FeralpiSaló mentre quella di Di Francesco ha battuto il Pisa grazie all’ autogol in apertura di Camestrelli. La vincente sfiderà agli ottavi di finale i campioni d’Italia del Napoli .

Torino-Frosinone: diretta tv e streaming

Torino-Frosinone, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarò visibile in esclusiva in diretta su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.