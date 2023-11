Il Sassuolo passa ai rigori e trova l'Atalanta agli ottavi, Spezia ko

REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium servono i calci di rigore per decidere l'avversaria dell'Atalanta con il Sassuolo che ringrazia Cragno e guadagna il pass per gli ottavi di finale. Niente da fare per lo Spezia di Alvini che mantiene la parità contro i neroverdi nonostante la categoria di differenza, ma non riesce ad emulare il colpaccio del Parma a Lecce, l'altra formazione di Serie B che insieme alla Cremonese (passata contro il Cittadella) è rimasta in corsa in questa Coppa Italia. Dionisi affronterà dunque Gasperini nel prossimo turno della competizione.