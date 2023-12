Tonfo Napoli, fuori dalla Coppa Italia: Barrenechea gol, Frosinone ai quarti

NAPOLI - Colpaccio del Frosinone che passa al Maradona e conquista il pass per i quarti di Coppa Italia affondando il Napoli con un sonoro 4-0.. Impresa dei gialloblù di Di Francesco che grazie alle reti dell'ex Juventus Barrenechea, Caso, Cheddira e Harroui eliminano dalla competizione i campioni d'Italia. Inutile per Mazzarri il tentativo di inserire nella ripresa Kvaratskhelia e Osimhen, i ciociari vincono e ora affronteranno una tra Juventus e Salernitana per provare l'accesso in semifinale.