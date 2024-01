Diretta Milan-Cagliari ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Milan ospita il Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Chi passa il turno, ai quarti giocherà contro una tra Atalanta e Sassuolo. I rossoneri sono terzi in classifica di Serie A con 36 punti e hanno il secondo miglior attacco del campionato con 32 gol fatti. Vengono dal successo casalingo contro il Sassuolo. Il Cagliari invece ha rimediato appena un punto nelle ultime tre giornate, pareggiando con l'Empoli dopo aver perso contro Napoli e Verona, ed è terzultimo in graduatoria a quota 14.