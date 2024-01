Atalanta e De Ketelaere, Milan eccoci! E Miranchuk s'illumina: la Dea non russa

Eppure, nell'estate 2022, Paolo Maldini aveva avuto ragione, quando decise di investire 35 milioni sul talento del Bruges, ora in prestito oneroso a Bergamo per 3 milioni, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. I nerazzurri hanno offerto una brillante prova corale, a testimonianza di quanto la squadra e la società tengano alla Coppa Italia che li ha visti per due volte in finale nelle quattro edizioni precedenti l'attuale. Parafrasando la scintillante prova di Miranchuk (se fosse entrato quello spettacolare colpo di tacco, stampatosi sulla traversa, sarebbe venuto giù lo stadio), è il caso di dire che la Dea non russa. Ruggisce.

Delle ultime sei partite disputate nelle competizioni in cui è in lizza, l'Atalanta ne ha vinte cinque, perdendo soltanto quella di Bologna, peraltro non senza recriminare sulle occasioni perdute. Gasperini ha di che essere soddisfatto: 15 i gol segnati, 4 i subiti, la condizione generale in evidente progresso, il recupero degli infortunati confermato anche dal ritorno in campo di Palomino nella fase finale dell'incontro, chiuso dal gol emiliano della bandiera, segnato da Boloca. Accanto al sorriso di De Ketelaere, protagonista della migliore prova da quando si è trasferito a Bergamo, brilla la soddisfazione di Alexsej Miranchuk, 28 anni, acquistato nel 2020 per 15 milioni di euro, in prestito al Toro nella passata stagione, tornato in nerazzurro per rilanciarsi a tutto tondo.