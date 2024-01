Gasperini: "De Ketelaere, che segnale!". Sul Milan e format Coppa Italia...

Gara senza storia tra Atalanta e Sassuolo . I nerazzurri, al Gewiss Stadium , travolgono per 3-1 gli emiliani e accedono ai quarti di finale di Coppa Italia . Di Charles De Ketelaere (doppietta) e Aleksey Miranchuk le reti decisivie, allo scadere del recupero la rete di Daniel Boloca a rendere meno amara la sconfitta per i neroverdi. Momento d'oro per l'Atalanta, che nelle ultime 6 gare tra tutte le competizioni hanno ottenuto 5 vittorie e un solo ko. Al prossimo turno della competizione tricolore ad attendere i bergamaschi ci sarà il Milan , ieri vittorioso a San Siro contro il Cagliari .

Atalanta ok col Sassuolo, parla Gasperini

Al termine della sfida, in conferenza stampa, queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini: "Voti positivi per tutti: da Miranchuk a Holm fino a De Ketelaere. Il secondo gol è stato bello, han partecipato tutti i calciatori offensivi. Ho apprezzato l'attenzione da parte della squadra, in Coppa Italia ci sono stati risultati clamorosi: abbiamo approcciato nel modo giusto". Sul neo arrivato Hien: "Da domani inizieremo ad inserirlo". È rientrato Palomino: "Viene da un lungo stop, ha sostenuto pochi allenamenti, ma volevo tirargli su il morale: il prossimo sarà Toloi".

Protagonista di oggi De Ketelaere: "I calciatori con qualità riescono sempre ad adattarsi al meglio, non c'è mai stato nessun problema da questo punto di vista. Ha una condizione migliore e anche molta più confidenza. Da parte sua un bel segnale, superiore a quello dato fino ad ora". Adesso ad attendere i nerazzurri c'è il Milan: "La formula della Coppa Italia è un po' sbilanciata: a volte può essere favorevole, a volte devi andare a vincere con Inter e Milan e non è facile, anche se con i rossoneri abbiamo vinto due settimane fa. È una competizione in cui, con due vittorie, arrivi in semifinale: evidente la difficoltà, ma vogliamo passare il turno".